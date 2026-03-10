“أرامكو” السعودية تعلن تراجع صافي دخلها بنسبة 12,1% عام 2025

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية الثلاثاء عن تراجع صافي دخلها بنسبة 12,1% في عام 2025، نتيجة لزيادة العرض والتعرفات الجمركية الأميركية وتأثيرات مرتبطة بتحديات اقتصادية أخرى على الإيرادات.

وأوضحت الشركة، وهي أكبر مُصدّر للنفط في العالم، في بيان أن صافي الدخل الذي حققته في عام 2025 بلغ 93,38 مليار دولار، مقارنة بـ106,24 مليار دولار في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل المعدل الذي يعطي تمثيلا أدقّ لدخل الشركة مع استبعاد النفقات الاستثنائية أو العناصر غير التشغيلية، 104,65 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ 110,29 مليار دولار في عام 2024، أي بانخفاض قدره 5,1%.

مع ذلك، صرّح رئيس “أرامكو” السعودية أمين بن حسن الناصر في بيان “وبعد عام آخر من الطلب القياسي على النفط في عام 2025، فإن الاستثمارات المستمرة في أعمالنا تضعنا في وضع متميّز خلال المستقبل”.

وأضاف البيان “وفي الوقت نفسه، يمضي مشروعنا الطموح لتوسعة شبكة الغاز وفق الجدول الزمني المحدد، بما يتماشى مع تزايد الطلب المحلي، ويوفر كميات كبيرة من السوائل المصاحبة عالية القيمة”.

صدر التقرير في وقتٍ تُزعزع فيه الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ 11 يوما استقرار إمدادات الطاقة، ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار النفط الخام.

وقد قصفت إيران منشآت طاقة في أنحاء الخليج، بما في ذلك منشأة رأس تنورة التابعة لشركة “أرامكو” التي توقفت بعض عملياتها بعد استهدافها بمسيّرات.

يضمّ هذا المجمع الضخم على ساحل الخليج إحدى أكبر مصافي النفط في الشرق الأوسط، وهو حجر الزاوية في قطاع الطاقة السعودي. كما استُهدفت حقول النفط السعودية في هجمات إيرانية.

