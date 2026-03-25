“أوبن أيه آي” تقرر إيقاف تطبيقها “سورا” لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “أوبن أيه آي” (OpenAI) الثلاثاء إغلاق تطبيقها “سورا” (Sora) لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بعد ستة أشهر فقط من إطلاق هذه البرمجية التي أثارت اهتماما واسعا.

وأعلنت الشركة عبر منصة “إكس” القرار قائلة “نودع سورا”، مؤكدةً بذلك تركيزها على الأدوات الاحترافية تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من العام الجاري.

وأعلنت “ديزني”، إحدى أكبر شركات الإعلام والترفيه في العالم التي رخصت في كانون الأول/ديسمبر الماضي استخدام صور شخصياتها الكرتونية في تطبيق “سورا”، انسحابها من الشراكة، وفق مصدر معلومات أوردتها صحيفة “هوليوود ريبورتر” الاثنين نقلا عن مصدر مطلع. وكانت الشركة التزمت في مقابل هذه الشراكة باستثمار مليار دولار في “أوبن إيه آي”.

ويمثل قرار إيقاف تطبيق “سورا” نهاية أحد أكثر منتجات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين استقطابا للاهتمام الإعلامي العام الماضي، في وقت تعيد الشركة الأم لتطبيق روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” تركيز جهودها على أدوات البرمجة والإنتاجية، وهو مجال تحقق فيه شركة “أنثروبيك” الأميركية المنافسة زخما متزايدا.

وأوضحت “أوبن أيه آي” أنها ستعلن قريبا عن الجدول الزمني لإيقاف تشغيل التطبيق الذي يتطلب موارد حاسوبية ضخمة، بالإضافة إلى الطرق التي تتيح للمستخدمين أن يحفظوا المحتوى الذي ولّدوه عبر “سورا”.

ويأتي هذا الإغلاق في وقت حرج بالنسبة لـ”أوبن أيه آي” التي يواجه نموذج أعمالها تدقيقا متزايدا، إذ تتصاعد التكاليف بوتيرة أسرع بكثير من الإيرادات، رغم وجود ما يقارب مليار مستخدم يوميا حول العالم.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن رئيس الشركة سام ألتمان أبلغ الموظفين الثلاثاء بهذا التوجه الجديد.

ويأتي هذا الإعلان أيضا بعد رسالة من فيدجي سيمو، رئيسة قسم التطبيقات في شركة “أوبن أيه آي” التي طلبت من فرقها في أوائل آذار/مارس عدم تشتيت انتباههم بـ “المهام الجانبية” والتركيز على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وأصبحت هذه الأدوات القادرة على ربط المهام بشكل مستقل على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين لكتابة التعليمات البرمجية وتحليل البيانات واتخاذ القرارات في تطبيقات مختلفة، محور اهتمام عمالقة التكنولوجية الأميركية” وادي السيليكون”.

وقد عيّنت “أوبن أيه آي” في منتصف شباط/فبراير المبرمج النمسوي بيتر شتاينبرغر، مبتكر “أوبن كلاو” (OpenClaw)، وهو برنامج لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي حقق نجاحا كبيرا بين المتخصصين في مجال الحوسبة في جميع أنحاء العالم.

من جانبها، نشرت “أنثروبيك” الاثنين ميزة الوكيل في نموذج “كلود” الخاص بها، والذي بات قادرا على التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم لأداء المهام بشكل مستقل.

