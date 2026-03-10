“اف بي اي” يوسع تحقيقاته بشأن نتائج انتخابات 2020 الرئاسية إلى ولاية جديدة

afp_tickers

3دقائق

وسّع مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) نطاق تحقيقه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 التي يدّعي الرئيس دونالد ترامب زورا فوزه بها، ليشمل أريزونا، وفق ما أعلن مسؤولون في هذه الولاية الاثنين.

يأتي هذا القرار بعد ستة أسابيع من مصادرة الـ”اف بي اي” لصناديق اقتراع في ولاية جورجيا، في إطار تحقيق في مخالفات انتخابية محتملة.

وقال الرئيس الجمهوري لمجلس شيوخ أريزونا وارن بيترسن إنه استجاب الأسبوع الماضي لطلب من هيئة محلفين اتحادية كبرى للحصول على وثائق مرتبطة بمراجعة يجريها مجلس الشيوخ لانتخابات عام 2020 في مقاطعة ماريكوبا، أكثر مقاطعات أريزونا تعدادا بالسكان.

وكتب عبر منصة إكس “الوثائق بحوزة مكتب التحقيقات الفدرالي”.

وفي وقت سابق الاثنين، نشر دونالد ترامب رابطا على شبكته الاجتماعية “تروث سوشال” لمقال على موقع “جاست ذي نيوز” المحافظ، يُفيد بمصادرة هذه الوثائق في أريزونا، واصفا ذلك بأنه نبأ “رائع”.

وقد فاز المرشح الديموقراطي جو بايدن بولايتي أريزونا وجورجيا على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

كتبت المدعية العامة لولاية أريزونا، الديموقراطية كريس مايز، عبر منصة إكس أن الانتخابات سبق أن خضعت لـ”مراجعة شاملة” في الولاية.

وأضافت “لم تفض عمليات التدقيق المتعددة والإجراءات القانونية والتحقيقات المستقلة، بما فيها تلك التي أجراها أعضاء من الحزب السياسي للرئيس نفسه، إلى أي دليل على وجود تزوير كان من شأنه تغيير النتيجة”.

وبناء على ذلك، وصفت تحقيق السلطات بأنه “غير شرعي”، منددة بـ”استغلال السلطات الفدرالية خدمةً لنظريات المؤامرة والأكاذيب”.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير، داهم عملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي مركزا انتخابيا في جورجيا، هو محور اتهامات دونالد ترامب التي لا أساس لها من الصحة بالتزوير.

وكان الرئيس الجمهوري قد وُجهت إليه لائحة اتهام في عام 2023 من جانب السلطات الفدرالية وسلطات ولاية جورجيا بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بشكل غير قانوني.

كل/جك