The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

“الشؤون الإسلامية” تدعو للصلاة في البيوت بالمناطق المتأثرة بالأمطار

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الإمارات الأربعاء المصلين في مساجد الدولة إلى أداء الصلوات في بيوتهم في ظل الأحوال الجوية الحالية والأمطار الغزيرة.

وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس إن هذا التوجيه للمصلين يأتي “حرصا على سلامتهم، ودفعا للضرر عنهم”.

ووجهت الهيئة، أئمة المساجد في كافة المناطق المتأثرة بالأمطار “بتنبيه الناس في هذا السياق، عبر مكبرات الصوت، وأن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء، وفقا لتقدير الحالة الجوية في كل منطقة”.

م ل/

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

