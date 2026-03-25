“الشؤون الإسلامية” تدعو للصلاة في البيوت بالمناطق المتأثرة بالأمطار
دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الإمارات الأربعاء المصلين في مساجد الدولة إلى أداء الصلوات في بيوتهم في ظل الأحوال الجوية الحالية والأمطار الغزيرة.
وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس إن هذا التوجيه للمصلين يأتي “حرصا على سلامتهم، ودفعا للضرر عنهم”.
ووجهت الهيئة، أئمة المساجد في كافة المناطق المتأثرة بالأمطار “بتنبيه الناس في هذا السياق، عبر مكبرات الصوت، وأن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء، وفقا لتقدير الحالة الجوية في كل منطقة”.
