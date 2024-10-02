مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

“انفجاران” قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك (شرطة)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت الشرطة الدنماركية الأربعاء أنها تحقق في انفجارين وقعا في منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن.

وأكد الناطق باسم الشرطة ياكوب هانسن أن احدا لم يصب في الانفجارين اللذين وقعا ليلا “مباشرة قرب” مقر السفارة الإسرائيلية.

وأفادت الشرطة في وقت سابق على منصة “إكس” “لم يصب أحد ونجري تحقيقا أوليا في الموقع”.

وذكر هانسن بأنه “ما زال من المبكر جدا تحديد إن كان هناك رابطا” بين الانفجارين والسفارة الإسرائيلية.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الدنمارك ديفيد أكوف على منصة “إكس” إنه يشعر “بالصدمة حيال الحادثة المروعة قرب السفارة قبل بضع ساعات”.

وأضاف “لدينا ثقة كاملة في السلطات الدنماركية والتحقيق الذي تجريه الشرطة”.

والسفارة الإسرائيلية واحدة من عدة بعثات دبلوماسية أجنبية تشمل تلك التابعة لإيران وتايلاند وتركيا ورومانيا، تقع في ضاحية هيليروب شمال العاصمة الدنماركية.

يأتي الانفجاران في ظل تصاعد منسوب التوتر في الشرق الأوسط حيث أطلقت إيران وابلا من الصواريخ باتّجاه الأراضي الإسرائيلية فيما توعدت إسرائيل بالرد.

كبو/لين/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
175 إعجاب
125 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
56 إعجاب
32 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية