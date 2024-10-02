“انفجاران” قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك (شرطة)

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت الشرطة الدنماركية الأربعاء أنها تحقق في انفجارين وقعا في منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن.

وأكد الناطق باسم الشرطة ياكوب هانسن أن احدا لم يصب في الانفجارين اللذين وقعا ليلا “مباشرة قرب” مقر السفارة الإسرائيلية.

وأفادت الشرطة في وقت سابق على منصة “إكس” “لم يصب أحد ونجري تحقيقا أوليا في الموقع”.

وذكر هانسن بأنه “ما زال من المبكر جدا تحديد إن كان هناك رابطا” بين الانفجارين والسفارة الإسرائيلية.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الدنمارك ديفيد أكوف على منصة “إكس” إنه يشعر “بالصدمة حيال الحادثة المروعة قرب السفارة قبل بضع ساعات”.

وأضاف “لدينا ثقة كاملة في السلطات الدنماركية والتحقيق الذي تجريه الشرطة”.

والسفارة الإسرائيلية واحدة من عدة بعثات دبلوماسية أجنبية تشمل تلك التابعة لإيران وتايلاند وتركيا ورومانيا، تقع في ضاحية هيليروب شمال العاصمة الدنماركية.

يأتي الانفجاران في ظل تصاعد منسوب التوتر في الشرق الأوسط حيث أطلقت إيران وابلا من الصواريخ باتّجاه الأراضي الإسرائيلية فيما توعدت إسرائيل بالرد.

كبو/لين/ص ك