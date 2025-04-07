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“طيران الإمارات” تنضم إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران

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أعلنت شركة “طيران الإمارات” انضمامها إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران إلى جانب شركة “أس أل ميتالز”، بهدف تفعيل مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران.

ويُعد انضمام الناقلة “خطوة تعكس النمو المتواصل للائتلاف، كما يعزز التزامه بتسريع جهود إزالة الكربون من سلاسل التوريد من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري عالي القيمة، وذلك بعد إطلاق الائتلاف لخارطة طريق القطاع 2050 التي أعلن عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 2024″، وفق البيان.

ومن خلال انضمامها إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران (Aviation Circularity Consortium)،ستُسهم طيران الإمارات في “تعزيز الابتكارات الدائرية في قطاع الطيران، بما يدعم الزخم التعاوني المتنامي للائتلاف”.

وتُعد “أس أل ميتالز” الشركة المتخصصة في توزيع سبائك الألمنيوم ومقرها سنغافورة، شريكا إستراتيجيا في هذا المسار، إذ توفر مجموعة واسعة من منتجات سبائك الألمنيوم لقطاعات متعددة، وسيساهم انضمامها إلى الائتلاف في دعم الجهود المبذولة لاعتماد ممارسات أكثر استدامة في سلاسل التوريد، وتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للمواد المستخدمة في قطاع الطيران.

وقال رئيس قسم الهندسة والصيانة في مجموعة الإمارات أحمد صفا إنه “يجب على قطاع الطيران إعادة النظر في كيفية استخدام المواد عبر مختلف مراحل دورة حياة الطائرة، بدءا من التصنيع وحتى خروجها من الخدمة، ومع تزايد عدد الطائرات التي تخرج من الخدمة، تبرز الحاجة الملحّة إلى حلول مستدامة لمعالجة نهاية عمر الطائرات”.

وأضاف أن “طيران الإمارات تسعى لاستكشاف طرق جديدة لإطالة عمر أسطولها، ويتيح الانضمام إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران فرصة للتعاون في مبادرات مستدامة تسهم في الحد من النفايات، وتعزيز الكفاءة، وتسريع تحول قطاع الطيران نحو تبني نهج الاقتصاد الدائري”.

بور/دص

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