“عدد من الشهداء” والجرحى في الضربات الأميركية السعودية على العراق (الحشد الشعبي)

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أفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق فجر الأربعاء بـ”ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين” في ضربات أعلنت واشنطن والرياض شنّها على “إرهابيين” موالين لإيران هاجموا بنى تحتية للطاقة في السعودية.

وقالت الهيئة في بيان إن الضربات طالت مقرات لها في “مناطق متفرّقة من العراق” وأسفرت “عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين فضلا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة”.

وأشارت إلى أن “عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة”.

وتشكّلت هيئة الحشد الشعبي في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وأصبحت لاحقا جزءا من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل وشنّت هجمات على مصالح أميركية لا سيّما خلال حرب الشرق الأوسط، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.

وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد “إرهابيين” موالين لإيران ليل الثلاثاء الأربعاء، في تصاعد جديد للأعمال العدائية في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أياما.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس إنها نفذت مع “القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، في 28 يوليو/تموز، استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الايراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية”.

وحذّرت قائلة “يتعين على الحرس الثوري الإسلامي الايراني ووكلائه الإرهابيين وقف هذه الهجمات لتجنب المزيد من الرد العسكري الأمريكي”.

بدورها، أكّدت وزارة الدفاع السعودية الضربات على “ميليشيات إرهابية موالية لإيران” في العراق، وهي تتهمها بهجمات في اليومين الماضيين على منشآتها النفطية.

وفي وقت سابق، كانت الرياض أعلنت أنها اعترضت مسيّرات كانت تستهدف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، متهمة مجموعات “تابعة لإيران” بإطلاقها من العراق.

وكانت الرياض أعلنت الاثنين وقوع هجمات مماثلة، مطالبة العراق بمنع استخدام أراضيه لمهاجمتها. وفي حين أعلنت الحكومة في بغداد فتح تحقيق، نفت “المقاومة الإسلامية في العراق” التي تضم مجموعات موالية لطهران، تنفيذ أي عملية تستهدف المملكة.

كبج/الح