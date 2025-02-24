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أبل تعلن استثمار 500 مليار دولار على أربع سنوات في الولايات المتحدة

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أعلنت شركة أبل الاثنين أنها تخطط لاستثمار أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، ووعدت بتوظيف 20 ألف شخص، في ظل ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الشركات في البلاد لإعادة إنتاجها إلى الأراضي الأميركية.

وقالت المجموعة العملاقة التي تتخذ مقرا بولاية كاليفورنيا في بيان إن “أبل أعلنت اليوم عن أكبر التزام إنفاق على الإطلاق، مع خطط لإنفاق واستثمار أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة”.

وأشارت إلى أنها تريد تمويل مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والتدريب.

وتخطط الشركة أيضا لزيادة طاقة مواقع إنتاجها الأميركية الحالية بالإضافة إلى بناء مصنع جديد بحلول عام 2026 في هيوستن بولاية تكساس لإنتاج خوادم كانت حتى الآن تُصنع “خارج الولايات المتحدة”، وفق بيان أبل الذي لفت إلى أن هذا الموقع الجديد “سيوفر آلاف الوظائف”.

وفي المجمل، من المتوقع أن تسمح هذه المشاريع بتوظيف 20 ألف شخص إضافي خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب أبل.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من المنتجات الأجنبية والصينية، من أشباه الموصلات إلى السيارات والأدوية. ويهدف هذا الأمر – من بين أمور أخرى – إلى تشجيع الشركات الأميركية على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

بور-تك/جك/رك

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