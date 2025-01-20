أبوظبي المدينة الأكثر أمانا في العالم للعام التاسع على التوالي

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تصدَّرت أبوظبي قائمة المدن الأكثر أمانا على مستوى العالم للعام 2025، للمرة التاسعة تواليا منذ العام 2017، وفقا لموقع الإحصائيات الإلكتروني “نومبيو”.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن القائد العام لشرطة أبوظبي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري تأكيده أن “هذا التفوق يُعَدُّ حصيلة للمنجزات وخطط التطوير والتحديث المستمرة والمرتكزة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع مؤشرات الأداء نحو الاحترافية في الأداء والتميُّز”.

من جانبه أشار المدير العام لشرطة أبوظبي اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان إلى أنَّ شرطة أبوظبي “تواصل بذل الجهود لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، والارتقاء بخدماتها الأساسية والاستباقية والأمنية وفق أفضل النُّظم المتقدِّمة عالميا”.