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أبوظبي تستضيف مباراتين تحضيريتين لدوري السلة الأميركي

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، أن العاصمة الإماراتية ستستضيف في تشرين الأول/أكتوبر مباراتين تحضيريتين قبل انطلاق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين “ان بي ايه”، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة الحكومية أن “مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين “ان بي ايه” والمقدمة من الشركة القابضة” أي دي كيو”، ستشهد مباراتين تحضيريتين في أبوظبي، قبل انطلاق الموسم الجديد بين فريقا نيويورك نيكس، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز”.

وأضافت “ستقام المباراتان يومي الخميس، والسبت 2 و 4 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا، بجزيرة ياس”.

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