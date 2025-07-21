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أداء قياسي للقطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من 2025

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سجّل القطاع العقاري في دبي أداء قياسيا خلال النصف الأول من عام 2025 بزيادة 26% على أساس سنوي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) التي اعتبرت الأمر “انجازا جديدا يؤكد مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رئيسة للاستثمار”.

وذكرت الوكالة مساء الأحد أنّ “البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد التصرفات العقارية بلغ 125,538 تصرف، مقارنة بـ 99947 تصرف في الفترة ذاتها من عام 2024، محققا نموا بنسبة 26%”.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك التصرفات إلى نحو 431 مليار درهم (117 مليار دولار)، مقابل 345 مليار درهم (93 مليار دولار) في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25%، في ما اعتبرته الوكالة “مؤشرا واضحا على الزخم القوي الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة”.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تشمل التصرفات والإيجارات وكافة أنواع المعاملات الأخرى أكثر من 1,3 مليون معاملة خلال نفس الفترة، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقاري في دبي.

هت/لين

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