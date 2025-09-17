The Swiss voice in the world since 1935
أدنوك أبوظبي تسحب عرضها للاستحواذ على سانتوس الأسترالية

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سحبت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” عرضا للاستحواذ على مجموعة “سانتوس” الأسترالية للطاقة بقيمة 18,7 مليار دولار، نتيجة عوامل عدة أثّرت على تقييم العرض الذي قدّمته قبل أشهر، وفق ما أعلنت الأربعاء شركة “إكس آر جي”.

قدمت أدنوك العرض عبر ائتلاف تقوده “إكس آر جي” التابعة لها.

وقال الائتلاف في بيان إنه “سحب العرض الإرشادي غير الملزم الذي قدّمه للاستحواذ على شركة سانتوس”.

في حزيران/يونيو، أكّدت “أدنوك”، المملوكة للدولة ومقرّها أبو ظبي، تقديم عرض بقيمة 18,7 مليار دولار.

وأوضح بيان “إكس آر جي” أن الصفقة لم تُستكمل لعدم تماشيها مع المعايير الاستثمارية للائتلاف وأن “اتخاذ هذا القرار جاء بعد تقييم تفصيلي شامل ومراعاة العوامل التجارية وشروط اتفاقية التنفيذ المطلوبة من قبل مجلس إدارة سانتوس”.

وأضاف أن الائتلاف يؤكد “نظرته الإيجابية لشركة سانتوس وأعمالها”.

كشف مجلس إدارة الشركة الأسترالية في حزيران/يونيو أنه ينوي رفع توصية بالإجماع إلى المساهمين ليصوتوا تأييدا لعرض شركة بترول أبوظبي الوطنية، في حال تم الاتفاق على شروط الاستحواذ.

وأوضحت “سانتوس” وقتها أن العرض كان “نهائيا غير ملزم” من طرف “أدنوك”، التي قدمت عرضين سرّيين عند سعر أدنى في آذار/مارس.

وإلى جانب “إكس آر جي”، يضم الائتلاف شركة أبوظبي القابضة وشركة الاستثمار العالمية كارلايل.

تنشط شركة “سانتوس” ومقرها في أديلايد في مجال الطاقة في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية والولايات المتحدة، كما أنها أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في أستراليا وآسيا.

