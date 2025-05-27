أربعة جرحى ما زالوا في حالة حرجة إثر حادثة الدهس في ليفربول

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ما زال أربعة أشخاص، بينهم طفل، في حالة حرجة في المستشفى الثلاثاء غداة حادثة الدهس التي أسفرت عن نحو خمسين جريحا في ليفربول مساء الإثنين عندما كانت المدينة تحتفل بفوز ناديها بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ستيف روثرام، رئيس بلدية منطقة ليفربول الثلاثاء “ما زال هناك أربعة أشخاص في المستشفى في حالة خطرة وندعو لهم بالشفاء العاجل”. وبين هؤلاء طفل في حالة خطرة من أصل أربعة أطفال أصيبوا في الحادث، وفق حصيلة صادرة عن خدمات الإسعاف.

وما زالت الشرطة الثلاثاء تطوق موقع المأساة التي قالت إنها لا تتعامل معها على أنها “عمل إرهابي”.

عرضت الصحف البريطانية على صفحاتها الأولى صورا للمصابين أثناء إجلائهم من موقع الحادثة فيما كانوا يضعون الوشاح الأحمر لنادي المدينة الواقعة في شمال غرب إنكلترا، والصور المروعة التي التقطها شهود للسيارة الداكنة التي صدمت الحشد والتي تم توقيف سائقها.

ووصفت الصحف الشعور العام تجاه ما حصل بعبارات متشابهة. وعنونت صحيفة ذي صن “رعب بعد صدم سيارة مشجعين” فيما كتبت ذي تايمز “رعب في موكب ليفربول” وعلّقت ديلي ميرور “الزهو ثم الرعب”…

من جهتها، أفادت صحيفة ليفربول إيكو المحلية بأن “47 شخصا على الأقل أصيبوا في واقعة موكب الريدز المرعبة”، وهو اللقب الذي يطلق على لاعبي النادي.

– “كانت سريعة جدا” –

وقعت الحادثة أثناء تنظيم موكب احتفالي لنادي ليفربول لكرة القدم بفوزه بالدوري الإنكليزي الممتاز. وقد اصطف المشجعون بأعداد كبيرة على طول الطريق. وتشير التقديرات إلى أن حوالى مليون شخص خرجوا إلى شوارع المدينة للاحتفال.

وصعد لاعبو النادي، ومن بينهم النجمان محمد صلاح وفيرجيل فان ديك، على سطح حافلة ذات طابقين لمدة أربع ساعات تقريبا، حيث أبطأهم الجمهور المحتفل.

لكنّ السيارة صدمت الحشد عندما كان موكب الاحتفال على وشك بلوغ نهاية مسيرته الممتدة على 16 كيلومترا.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة داكنة اللون تقتحم الحشد وتصدم العديد من الأشخاص. ويظهر في الفيديو أشخاص يسقطون على جانبي السيارة ومن على غطاء محركها، ثم العشرات وهم يهاجمون السيارة، ربما لإيقافها أو لتوقيف السائق.

وقال شاهد العيان هاري رشيد البالغ 48 عاما الذي حضر العرض برفقة زوجته وابنتيهما لإذاعة “بي بي سي” إنه رأى “أشخاصا ممددين أرضا فاقدي الوعي. كان الأمر رهيبا”.

وأكد أن السيارة التي رآها وهي تصدم الحشود “كانت سريعة جدا”.

وأخبرت هانا التي كانت في موقع الحادث أن “الصراخ كان كلّ ما سمعته”.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت اتصالا بعيد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) “عقب ورود أنباء عن اصطدام سيارة بعدد من المشاة” في وسط المدينة.

وقالت الشرطة لاحقا إنه “تم توقيف رجل بريطاني أبيض يبلغ 53 عاما من منطقة ليفربول” مشيرة إلى أنها لا تتعامل مع حادث الدهس على أنه “عمل إرهابي”.

وقالت مساعدة قائد شرطة ميرزيسايد جيني سيمز في مؤتمر صحافي “نعتقد أنه حادث معزول، ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر على صلة به”. وطلبت من الناس الابتعاد عن التكهنات أو “نشر أخبار مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وفي مقابلة مع “بي بي سي”، ربط الرئيس السابق لشرطة لندن دال بابو توجيهات السلطات بمساعيها إلى التصدّي “لتكهّنات اليمين المتطرّف”.

فقبل سنة، شهد البلد احتجاجات عنيفة إثر انتشار معلومات خاطئة على شبكات التواصل الاجتماعي عن هويّة قاتل ثلاث فتيات تمّ طعنهنّ في ساوثبورت بالقرب من ليفربول.

وزُعم أن الفاعل طالب لجوء مسلم.

– حزن شديد –

من جهته، وصف رئيس الوزراء كير ستارمر الواقعة بأنها “صادمة” وكتب على منصة إكس “المشاهد في ليفربول مروعة – قلوبنا مع المصابين أو المتضررين”.

ويخيم الحزن على عالم كرة القدم، وقد أعرب العديد من الأندية بما فيها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وإيفرتون، عن تأثرها فيما قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إنه “يتجه بأفكاره وصلواته إلى جميع المتضررين”.

وأعرب المدرّب السابق للنادي عن شعوره بـ”الصدمة” و”الحزن الشديد” في رسالة على إنستغرام.

وحمل هذا التتويج نكهة خاصة، خلافا لعام 2020 حين حصل ليفربول على اللقب بعد ثلاثين عاما، منذ 1990. وأقيمت حينها المباريات خلف أبواب موصدة بسبب جائحة كوفيد ولم يتمكن من الاحتفال مع جمهوره العريض.

وأمس، كانت المرة الأولى منذ 35 عاما التي يتمكن فيها مشجعوه من الاحتفال بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وليست هذه المأساة الأولى التي يشهدها مشجعو نادي ليفربول لكرة القدم.

ففي عام 1989، قضى 97 من مشجعي النادي في تدافع أثناء مباراة في ملعب هيلزبرو في شيفيلد. وأصيب أكثر من 760 شخصا في الكارثة الأكثر دموية في تاريخ الرياضة البريطانية.

بور-كتس/الح-م ن/ص ك