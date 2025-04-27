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أربعة قتلى و13 مصابا في انزلاق تربة بحي عشوائي في الجزائر

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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الأحد مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين ليلا بعدما جرف انزلاق تربة خمسة مبان في حي عشوائي بولاية وهران في غرب البلاد.

وقالت الحماية المدنية في بيان إن الضحايا “تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و43 سنة”.

وأوضحت أن “13 شخصا (من بينهم 07 نقلوا من طرف مصالحنا) لهم جروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و75 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى”. 

انهارت صخور بأحجام مختلفة، لسبب لم يتم تحديده بعد، من أحد الجبال المطلة على “سكنات قصديرية” تقع في منطقة تعرف بأرض شباط في وهران.

واستجابت الحماية المدنية بارسال أربع شاحنات وخمس سيارات إسعاف وفرق بحث.

كذلك، توجه إلى مكان الحادثة وزراء الداخلية إبراهيم مراد والتضامن ثريا مولودجي والسكن والعمران طارق بلعريبي.

بور/ح س/غ ر

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