أردوغان لماكرون: تركيا تسعى لإعادة الشأن الإيراني إلى طاولة المفاوضات

إسطنبول 5 مارس آذار (رويترز) – قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن الرئيس أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأن تركيا تبذل جهودا مكثفة لتهيئة الأرضية اللازمة للدبلوماسية والعودة إلى المفاوضات بشأن إيران.

وأضاف المكتب في بيان “قال أردوغان إن طول أمد الصراع في إيران سيشكل مصدرا للاضطرابات في المنطقة والعالم”، وأشار إلى أن الصراع في المنطقة يستدعي تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

