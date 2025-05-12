The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

أردوغان يثني على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه خطوة مهمة، وإن أنقرة ستتابع العملية عن كثب لتجنب أي مشكلات.

وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض صراعا دمويا مع تركيا منذ أكثر من أربعة عقود، يوم الاثنين إنهاء صراعه المسلح. وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية.

وفي حديثه عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، قال أردوغان إن أبواب عهد جديد ستفتح بمجرد أن يلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه، واصفا هذه الخطوة بأنها مهمة نحو تحقيق هدف أنقرة المتمثل في دولة خالية من الإرهاب.

وأضاف أن تركيا ترى أن هذه الخطوة تشمل المسلحين الأكراد في العراق وسوريا وأوروبا أيضا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
5 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية