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أردوغان يرحب باتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية

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أنقرة (رويترز) – رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وبين الحكومة السورية الجديدة قائلا إن تنفيذه الكامل سيساهم في الأمن والاستقرار في البلاد.

وقالت الرئاسة السورية يوم الاثنين إن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على معظم شمال شرق سوريا وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا بسبب صلاتها بالمسلحين الأكراد في تركيا، وقعت اتفاقا للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية الجديدة.

وينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تهيمن عليها قوات سوريا الديمقراطية بشمال شرق سوريا في مؤسسات الدولة، وعلى أن تصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز في شرق سوريا تحت سيطرة دمشق.

وقال أردوغان يوم الثلاثاء “التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس في سوريا سيساهم في أمن واستقرار البلاد. المستفيدون من هذا هم جميع إخواننا وأخواتنا السوريين”.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون “نعلق أهمية كبيرة على سلامة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على كيانها الموحد وتعزيز وحدتها واستقرارها”.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء قال مسؤول تركي إن أنقرة تشعر “بتفاؤل حذر” تجاه الاتفاق لكنها اهتمامها ينصب على تنفيذه.

وقال المسؤول لرويترز إن قوات سوريا الديمقراطية “قدمت وعودا في السابق أيضا، لذا نتطلع إلى التنفيذ وليس التعبير عن النوايا هنا”.

جاء ذلك في وقت حرج تحاول فيه دمشق احتواء تداعيات عمليات قتل جماعي لأفراد من الأقلية العلوية في غرب سوريا، في أعمال عنف قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم الاثنين إنها تهدد جهوده لتوحيد سوريا بعد صراع استمر 14 عاما.

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