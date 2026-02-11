أردوغان يعين مدعيا عاما مثيرا للجدل وزيرا للعدل

إسطنبول 11 فبراير شباط (رويترز) – عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أكين جورليك، المدعي العام السابق لإسطنبول، في منصب وزير العدل.

وكان جورليك المسؤول عن حملة قمع واسعة استهدفت حزب المعارضة الرئيسي وأثارت انتقادات حادة من منتقدين.

ومنذ تعيينه مدعيا عاما في 2024، أشرف جورليك على سلسلة من الاعتقالات والاتهامات التي استهدفت حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب التحقيقات مع رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو.

وجرى اعتقال المئات من أعضاء الحزب ومسؤولين منتخبين في حملة القمع الواسعة التي وصفت على نطاق واسع بأنها مُسيسة، وهو ادعاء ترفضه الحكومة.

وقالت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري جول جفتجي في بيان على منصة إكس إن تعيين جورليك “مكافأة صريحة على العمليات التي نفذها ضد حزبنا”.

ويشكل تعيين أردوغان لجورليك وزيرا للعدل، خلفا ليلماز تونج، أول تعديل وزاري منذ الانتخابات التي جرت منتصف عام 2023. وصدر الإعلان عبر بيان نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء في البيان أيضا أن أردوغان عين حاكم أرضروم مصطفى جفتجي وزيرا للداخلية خلفا لعلي يرلي قايا.

ولم يتم الكشف عن سبب هذا التغيير.

(إعداد معاذ عبدالعزيز وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)