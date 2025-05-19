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أزمة دبلوماسية بين لندن وطهران بعد اتهام إيرانيين في تحقيق للإرهاب

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لندن (رويترز) – استدعت بريطانيا وإيران دبلوماسيي كل منهما في لندن وطهران يوم الاثنين بعد أن وجهت السلطات البريطانية اتهامات لثلاثة إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي في أعقاب تحقيق كبير بشأن مكافحة الإرهاب.

وقالت بريطانيا إنها استدعت السفير الإيراني علي موسوي إلى مقر وزارة خارجيتها، في حين استدعت إيران القائم بالأعمال البريطاني في طهران بشأن اعتقال مواطنيها، ووصفت الاتهامات بأنها “ادعاءات كاذبة”.

ومثل الإيرانيون الثلاثة أمام محكمة في لندن يوم السبت بتهمة الانخراط في سلوك من المرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبيا في الفترة بين أغسطس آب 2024 وفبراير شباط 2025. وقالت الشرطة البريطانية إن الدولة الأجنبية المعنية هي إيران.

وألقت السلطات البريطانية القبض على أربعة إيرانيين آخرين في وقت سابق من هذا الشهر في قضية منفصلة. وذكرت الشرطة يوم السبت أنها أطلقت سراحهم لكن التحقيق لا يزال جاريا.

تأتي الاتهامات في وقت تجري فيه بريطانيا تدقيقا مكثفا بشأن أنشطة يشتبه في أنها مدعومة من طهران، ووضعت لندن إيران في أعلى مستوى في سجل النفوذ الأجنبي.

وقالت وزارة الخارجية في لندن “حكومة بريطانيا تؤكد أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الدبلوماسي البريطاني استُدعي لتقديم تفسير رسمي لاعتقال المواطنين الإيرانيين.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله “مسؤولية التداعيات غير المناسبة لمثل هذه الإجراءات، والتي يبدو أنها تمت بدوافع سياسية للضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية”.

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