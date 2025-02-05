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أستراليا تؤيد حل الدولتين في غزة بعد إعلان ترامب

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(رويترز) – قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الأربعاء إن حكومته تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عزمه تولي السيطرة على قطاع غزة.

وأضاف ألبانيزي في مؤتمر صحفي “موقف أستراليا هذا الصباح هو نفسه ما كان في العام الماضي”.

وأردف قائلا “الحكومة الأسترالية تؤيد حل الدولتين”.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة.

وأضاف “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية