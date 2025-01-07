أستراليا تلغي بطولة لهوكي الجليد وإعلام يعزو القرار لمخاوف بسبب مشاركة إسرائيل

reuters_tickers

3دقائق

من ألاسدير بال

سيدني (رويترز) – قال الاتحاد الأسترالي لهوكي الجليد يوم الثلاثاء إنه ألغى بطولة دولية تأهيلية مقررة بسبب مخاوف أمنية، وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرار مرتبط بمشاركة المنتخب الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية متعددة رسالة إلكترونية داخلية من الاتحاد الأسترالي لهوكي الجليد إلى الاتحاد الدولي للعبة تفيد بأنه لا يمكنه إقامة البطولة بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالسلامة بشأن مشاركة إسرائيل.

وقال الاتحاد الدولي لهوكي الجليد في بيان إنه قرر إلغاء البطولة، التي كان من المقرر أن تقام في ملبورن في أبريل نيسان، بعد التشاور مع الشرطة المحلية والمقار التي ستستضيفها.

ولم يذكر البيان إسرائيل، حيث قال الاتحاد إنه لا يستطيع التعليق على “قضايا عالمية خارج الرياضة”.

وجاء في البيان “اتُخذ القرار في المقام الأول لضمان سلامة وأمن الرياضيين والمتطوعين والمتفرجين وغيرهم من المشاركين”.

وأضاف “لا يتردد الاتحاد الدولي لهوكي الجليد في اتخاذ هذا القرار في ظل وضعه السلامة في المقدمة”.

ولم يرد الاتحاد الدولي لهوكي الجليد على طلب رويترز للتعليق.

يأتي الإلغاء في أعقاب سلسلة من الهجمات المعادية للسامية في الأشهر القليلة الماضية، والتي شملت كتابات على سيارة في سيدني يوم الاثنين.

ودشنت أستراليا الشهر الماضي فريق عمل لمكافحة معاداة السامية في أعقاب هجوم متعمد على كنيس يهودي في ملبورن قالت الشرطة إنه ربما كان إرهابيا.

وشهدت أستراليا زيادة في الحوادث المعادية للسامية وكراهية الإسلام منذ هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 وشنت إسرائيل حربها على غزة. وقالت منظمات يهودية إن الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية ردا على ذلك.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الثلاثاء إن إلغاء البطولة “مؤسف”، لكن الحكومة اتخذت إجراءات كافية لحماية اليهود في أستراليا.

وأضاف في مقابلة على القناة التاسعة “هذا قرار اتخذته رابطة هوكي الجليد الأسترالية. نحن نتعامل مع هذه القضايا بكل الطرق الممكنة لأننا ندرك أن (معاداة السامية) مؤذية للغاية للمجتمع اليهودي”.