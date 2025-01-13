أسر رهائن إسرائيليين في غزة يوجهون انتقادات حادة لوزير المالية

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القدس (رويترز) – وجه أفراد من أسر رهائن إسرائيليين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة انتقادات حادة وغاضبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوم الاثنين بسبب معارضته لاتفاق يجري التفاوض عليه في قطر لوقف القتال وإعادة أقاربهم.

ووصف سموتريتش الاتفاق الذي يتبلور لوقف القتال وإعادة الرهائن بأنه “كارثة” على أمن إسرائيل وقال إن على إسرائيل مواصلة الحملة العسكرية في قطاع غزة لحين الاستسلام الكامل لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

واندفع عشرات من أفراد أسر الرهائن، يحمل الكثير منهم صور ذويهم، إلى غرفة اجتماعات في البرلمان الإسرائيلي حيث انعقد اجتماع للجنة المالية لبحث موازنة 2025.

ووقعت مواجهة مع الوزير مشحونة بالعواطف والغضب العارم بكى خلالها البعض وتوسل البعض الآخر واستمرت لما يزيد على ساعة اتهموه خلالها بالتخلي عن 98 إسرائيليا وأجنبيا يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين رهائن في قطاع غزة.

وقال عوفر انجريست الذي احتجزت حماس شقيقه متان خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 “هؤلاء المخطوفون يمكن أن يعودوا… الظروف سانحة، حان الوقت للتوصل لاتفاق، رئيس الوزراء قال ذلك. كيف يمكنك كوزير للمالية معارضة عودة كل هؤلاء المخطوفين؟”

وسموتريتش زعيم أحد الأحزاب القومية الدينية المتطرفة المشاركة في الائتلاف اليميني الحاكم وهو من بين أقوى المعارضين للتوصل لاتفاق ووصفه بأنه “استسلام” لحماس.

وقال مسؤول مطلع على المفاوضات لرويترز يوم الاثنين إن قطر سلمت إسرائيل وحركة حماس مسودة “نهائية” لوقف الحرب في قطاع غزة إثر “انفراجة” تحققت بعد منتصف الليل في محادثات في الدوحة.

وذكَّر يحيئيل يهود، الذي احتجزت ابنته وقتل ابنه، سموتريتش بأنه زارهم في منزلهم في بلدة إسرائيلية شهدت الهجوم وقال له “المطلوب منك أن تفعل ما هو أكثر من ذلك”.