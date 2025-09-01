أسطول مساعدات متجه لغزة يعود إلى برشلونة بسبب الطقس العاصف

reuters_tickers

2دقائق

مدريد (رويترز) – قال المنظمون لأسطول مساعدات مؤلف من عشرات القوارب أبحر متجها إلى غزة يوم الأحد حاملا مساعدات ونشطاء مؤيدين للفلسطينيين، بينهم الناشطة في مجال المناخ جريتا تونبري، إن الأسطول عاد إلى ميناء في برشلونة بسبب الطقس العاصف.

وذكر منظمو المهمة التابعة (لأسطول الصمود العالمي) في بيان يوم الاثنين “أجرينا تجربة إبحار ثم عدنا إلى الميناء حتى تنتهي العاصفة. هذا يعني تأخير مغادرتنا لتجنب احتمالات حدوث مشاكل للقوارب الأصغر”، مضيفين أن الرياح كانت تصل سرعتها إلى حوالي 56 كيلومترا في الساعة.

ولم يذكر المنظمون متى يعتزمون استئناف الرحلة.

ويضم الأسطول عشرات القوارب ويهدف لكسر الحصار البحري الإسرائيلي وتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

وتقول إسرائيل إن الحصار البحري الذي فرضته عام 2007 ضروري لوقف تهريب الأسلحة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ووصفت محاولات سابقة لكسره -بما في ذلك محاولة شاركت فيها أيضا تونبري في يونيو حزيران- بأنها حيلة دعائية لدعم حماس.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)