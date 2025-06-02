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أسعار النفط تسجل ارتفاعا بسبب التوترات الجيوسياسية

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا الإثنين وسط مخاوف بشأن حرب روسيا في أوكرانيا والمحادثات النووية الإيرانية، إلى جانب ارتياح السوق لعدم زيادة أوبك+ إنتاج النفط الخام بالقدر الذي كان يخشاه البعض.

وقرابة الساعة 13,25 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4,87% ليصل إلى 62,75 دولارا بعدما تجاوز 5% لفترة وجيزة. وارتفع خام برنت بحر الشمال بنسبة 4,51% ليصل إلى 65,61 دولارا للبرميل.

وقال ديفيد موريسون كبير محللي السوق في شركة الخدمات المالية تريد نيشن “كان التجار يخشون أن تعلن أوبك بلاس زيادة كبيرة في الإنتاج”. 

وأضاف “ارتفعت الأسعار بفضل تزايد النشاط العسكري بين أوكرانيا وروسيا الذي أُبلغ عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما وردت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات أشد على موسكو، ما ساهم في ارتفاع الأسعار”.

بور/شي/الح

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