أطباء بلا حدود: غارة جوية أصابت مستشفى تابعا لنا بجنوب السودان

reuters_tickers

2دقائق

نيروبي 4 فبراير شباط (رويترز) – قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مستشفى تابعا لها في ولاية جونقلي بجنوب السودان، يخدم أكثر من 200 ألف شخص، تعرض لغارة جوية ليلة أمس الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير المستودع الرئيسي للمستشفى ومعظم الإمدادات الطبية الضرورية.

وقالت المنظمة الخيرية في بيان إن القوات الحكومية في جنوب السودان هي الطرف المسلح الوحيد في البلاد الذي لديه القدرة على شن هجمات جوية.

ورفض وزير الإعلام في ولاية جونقلي التعليق عندما اتصلت به رويترز، وحول جميع الأسئلة إلى الجيش.

ولم يرد متحدث باسم الجيش على المكالمات الهاتفية التي طلبت منه التعليق.

وتشهد جنوب السودان منذ أشهر اشتباكات تقول الأمم المتحدة إنها تحدث على نطاق لم يشهده البلد منذ 2017، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في البلاد.

ووقعت بعض أعنف المعارك في جونقلي، الواقعة في شرق البلاد على الحدود مع إثيوبيا، حيث تسعى القوات الحكومية إلى وقف هجوم شنه مقاتلون موالون للجيش الشعبي لتحرير السودان-المعارضة .

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن أحد موظفيها أصيب بجروح طفيفة في الغارة الجوية على المستشفى في لانكيين، مضيفة أنها قامت بإخلاء المستشفى وتسريح المرضى قبل ساعات بعد تلقيها معلومات عن احتمال وقوع هجوم.

وفي أواخر الشهر الماضي، أمر الجيش في جنوب السودان المدنيين وموظفي بعثة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الخيرية بإخلاء ثلاث مقاطعات في ولاية جونقلي قبل شن عملية هناك ضد قوات المعارضة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 180 ألف شخص في جونقلي نزحوا بسبب أحدث موجة من القتال.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان بين عامي 2013 و2018 على أساس عرقي إلى حد كبير، وأودت بحياة حوالي 400 ألف شخص.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )