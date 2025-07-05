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أطفال البرلمان العربي يستعرضون تجاربهم وطموحاتهم في الشارقة

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يشارك أعضاء البرلمان العربي للطفل في أعمال الجلسة الثانية من الدورة الرابعة في إمارة الشارقة، والتي تعقد خلال تموز/يوليو، حاملين معهم خبرات تراكمية وتجارب إنسانية شكّلت ملامح جديدة لواقع الطفولة العربية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت “وام” السبت أنه عقب مشاركتهم الفاعلة في الجلسة الأولى وما صاحبها من انتخابات ومداولات برلمانية، أثبت الأطفال العرب أنهم شركاء في العمل يحملون الوعي والقدرة والطموح للمساهمة في صناعة مستقبل أكثر عدلا وازدهارا للطفل العربي.

ومن خلال مشاركات متعددة، كشف عدد من أعضاء البرلمان من مختلف الدول العربية عن تجاربهم الشخصية وانطباعاتهم حول ما تعلموه ومدى استعدادهم للجلسة المقبلة مؤكدين أن ما يخوضونه بداية حقيقية لمسيرة قيادية تمتزج فيها الطفولة بالحكمة، والحلم بالمسؤولية.

م ل/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية