أكبر معرض للسيارات في العالم يُفتتح في شنغهاي الأربعاء

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يُفتتح الأربعاء في شنغهاي أكبر معرض للسيارات في العالم، يضم شركات صينية مصنعة وأخرى أجنبية.

واحتلت الصين في الأعوام العشرين الأخيرة صدارة اسواق السيارات في العالم، وعوّلت على السيارات الكهربائية التي سجلت 26 في المئة من إجمالي المبيعات عام 2024 وفق شركة “إينوفيف” الاستشارية، وعلى تلك الهجينة القابلة للشحن (19 في المئة).

وفي حين يحاول معرضا السيارات في باريس وديترويت (الولايات المتحدة) تجديد نفسيهما، يُتوقع أن يكرّس معرض شنغهاي الذي يقام من الأربعاء 23 نيسان/أبريل إلى الثاني من أيار/مايو هيمنة جمهورية الصين الشعبية على صناعة السيارات.

وانتشرت مصانع السيارات في مختلف أنحاء الصين، وبادرت المجموعات الكبرى على غرار “بي واي دي” BYD و”جيلي” Geely (“فولفو” و”زيكر”) إلى خفض الأسعار إذ أن الزبائن الشباب المنفتحين على التجدد يطغون على السوق.

ودخلت أكثر من مئة شركة ميدان المنافسة، من بينها شركات ناشئة، وأخرى عملاقة في مجال الإلكترونيات بدات بتصنيع السيارات.

وتعتزم الشركات الصينية المصنّعة إبراز تطورها التكنولوجي في معرض شنغهاي من خلال مجموعة كبيرة من الموديلات الكهربائية والذكية التي صممت وأُنتِجَت في وقت قياسي.

وتغيب عن المعرض شركة “تيسلا” الأميركية للسيارات الكهربائية التي تملك مصنعين ضخمين على بعد كيلومترات قليلة من شنغهاي، علما أنها لم تشارك منذ 2021 في أي معرض صيني للسيارات.

إلا أن نظيراتها الأميركية ستكون حاضرة، ومن بينها “جنرال موتورز” التي تعرض أحدث موديلات “كاديلاك” و”فورد” بآخر موديلات “بيويك”، وكذلك “لينكولن” التي تُنتَج وسياراتها وتُباع بشكل رئيسي محليا.

وفي ظل تراجع حصص الشركات الألمانية “فولكس فاغن” و”بي إم دبليو” و”مرسيدس” من السوق الصينية بفعل صعود العلامات التجارية المحلية، تعتزم مجموعة “فولكس فاغن” العودة إلى المعرض هذه السنة بثلاث مركبات أُنتجت في الصين ومن أجلها، بالإضافة إلى نظام قيادة ذاتي متقدم.

بور-اسز/ب ح/جك