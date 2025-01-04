أكثر من ألف متسابق في بطولة حتا للجري السبت

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ينظم نادي حتا الرياضي الثقافي الاجتماعي ضمن فعاليات “شتا حتا”، “بطولة حتا للجري”، التي تقام السبت، ويشارك فيها أكثر من 1000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار يتنافسون على مجموع جوائز تبلغ 100 ألف درهم، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أن البطولة تقام تحت رعاية الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الرياضي الثقافي الاجتماعي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي أحد الشركاء الرئيسيين للمبادرة.

تتضمن البطولة 8 فئات مختلفة هي: الرجال للإماراتيين والفئة المفتوحة لمسافة 8 كيلومترات، والسيدات للإماراتيات والفئة المفتوحة لمسافة 5 كيلومترات، والشباب للإماراتيين والمفتوحة تحت 20 سنة لمسافة 5 كيلومترات، والصغار للإماراتيين والمفتوحة تحت 16 سنة لمسافة 3 كيلومترات، على ما ذكرت الوكالة.

وتم اختيار مسارات السباق لتجمع بين المرور بأجمل المناطق الطبيعية والسياحية التي تتميز بها المنطقة، وتضيف تحديا بدنيا للمشاركين، على أنّ تنتهي جميع السباقات في منطقة بحيرة ليم.

هت/كام