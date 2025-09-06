The Swiss voice in the world since 1935
أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإماراتية دخلت قطاع غزة منذ فتح المعابر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

عبرت 5 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة إلى قطاع غزة هذا الأسبوع عبر معبر رفح المصري، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، لتصل حجم المساعدات الإماراتية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ فتح المعابر إلى أكثر من 10 آلاف طن، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.  

وذكرت الوكالة أنّ القوافل تتألف من 100 شاحنة حملت على متنها أكثر من 2376 طنا من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية والطبية و مواد الايواء.

وأوضحت أنّه بذلك يبلغ إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري منذ فتح المعابر أكثر من 10,000 طن من المساعدات المتنوعة.

ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية الموجود في مدينة العريش على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة، على ما ذكرت الوكالة.

هت

