أكثر من 12 ألف اختراق عبر شبكات الواي فاي في الإمارات منذ بداية العام

كشف مجلس الأمن السيبراني للإمارات عن تسجيل أكثر من 12 ألف اختراق عبر شبكات “الواي فاي” في الدولة منذ بداية العام الجاري، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وأشار المجلس إلى أن هذا الرقم يشكل نحو 35 بالمئة من إجمالي الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الإمارات، ما يؤكد أن القراصنة والمتسللين يستهدفون المستخدمين عبر هذه الشبكات، التي تحولت إلى مصائد فعالة لسرقة كلمات المرور، والتفاصيل المصرفية، والمعلومات الشخصية.

وأوردت “وام” أن المجلس حذّر من المخاطر الجسيمة المترتبة على استخدام شبكات “الواي فاي” المفتوحة والمجانية غير الموثوقة.

