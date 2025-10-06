The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أكثر من 15 جريحا بإطلاق نار في سيدني

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

ألقت الشرطة الأسترالية القبض الاثنين على رجل يبلغ 60 عاما قالت إنه أطلق حوالى خمسين رصاصة في شارع مكتظ في سيدني، ما أسفر عن إصابة أكثر من 15 شخصا بجروح.

وتلّقت الشرطة بلاغا ليل الأحد للتوجه إلى منطقة إينر ويست في سيدني حيث كان المسلّح المشتبه به يطلق النار بشكل عشوائي من شقة باتّجاه السيارات المارّة والشرطة.

وصلت وحدة كبيرة من الشرطة إلى المنطقة وأغلقت الشارع قبل دخول الشقة الواقعة فوق متجر وتوقيف الرجل. كذلك، صادرت البندقية التي عُثر عليها في المكان.

وقال الموظف جو عازار إنه كان يعمل في الجهة المقابلة من الشارع عندما سمع ما اعتقد أنها ألعاب نارية أو حجارة تُلقى على النوافذ.

وأفاد صحيفة “ذي سيدني مورنينغ هيرالد” بأن “الزجاج الأمامي لسيارة أحد الأشخاص انفجر ثم تهشّم زجاج موقف الحافلات”.

وأضاف “بدأ الشعور السريالي ينتابني”، مشيرا إلى أنه أدرك لاحقا ماذا يحدث.

وتابع “ساد الخوف والتوتر. حدث كل شيء بشكل سريع، ولم أتمكن من استيعاب ما يحصل”.

ذكرت الشرطة في البداية أن مئة رصاصة أُطلقت وأصيب 20 شخصا بجروح.

لكن قائد شرطة نيوساوث ويلز بالإنابة ستيفن باري أوضح الاثنين أن عدد الطلقات بلغ حوالى 50 وحصيلة الجرحى 16.

وأضاف “خلال السنوات الـ35 التي امضيتها في الشرطة، لم تكن هناك الكثير من الحوادث من هذا النوع حيث استهدف شخص ما بشكل عشوائي الناس في الشارع”.

ونُقل المتّهم بإطلاق النار إلى المستشفى حيث خضع للعلاج جراء إصابته بجروح طفيفة حول عينيه أثناء توقيفه.

ولم يتم بعد توجيه اتهامات رسمية للمشتبه به فيما ما زال تحقيق الشرطة متواصلا.

وذكرت الشرطة أن رجلا قدم إلى المستشفى جراء إصابته بطلق ناري بعد الحادثة، لكن حياته ليست بخطر على الأرجح.

وأما باقي المصابين فتمّ علاجهم من قبل فرق الإسعاف جراء إصابتهم بجروح طفيفة، بما في ذلك شظايا الزجاج عندما أصاب الرصاص نوافذ سياراتهم.

– “مروعة” –

ووصف مفوض شرطة نيوساوث ويلز مال لانيون الاثنين عملية إطلاق النار بأنها “الخطرة والمروعة”.

ولم تتضح دوافع المسلح لكن “لا توجد أي ارتباطات واضحة بنشاط إرهابي أو أي أنشطة عصابات”، بحسب ما أفاد إذاعة “2جي بي” المحلية.

وأفاد شاهد عرّف عن نفسه باسم تادغ شبكة “أيه بي سي” بأنه كان يشاهد مباراة ركبي عندما سمع إطلاق النار.

وقال “كان صوتا مرتفعا جدا.. وكان هناك شرارات ودخان.. كان أشبه بمشهد فيلم”.

وتعد عمليات إطلاق النار الجماعية نادرة نسبيا في أستراليا.

وفُرض حظر على الأسلحة الآلية وشبه الآلية منذ العام 1996 عندما قتل مسلّح 35 شخصا في بورت آرثر في تسمانيا.

وفي آب/اغسطس، هرب ديزي فريمان مطلق النار المشتبه به في قتل عنصري شرطة. وما زال فارا.

وأما في 2022، فقتل ستة أشخاص بينهم شرطيان بإطلاق نار قرب بلدة ويمبيلا الصغيرة في كوينزلاند.

ليك/لين/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
49 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية