أكثر من 16 مليون نزيل في المنشآت الفندقية خلال النصف الأول من 2025

استقبلت المنشآت الفندقية في الامارات خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 16,1 مليون نزيل بنمو قدره 5,5% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأتى الاعلان الأحد خلال ترؤس وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري اجتماع “المجلس الاستشاري للضيافة” الثالث لهذه السنة، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من مديري ورؤساء كبريات المنشآت الفندقية.

وأكّد المري أن “قطاع الضيافة شهد تسجيل أداء متميز خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على مواصلة النمو، بما يعزز تنافسية البيئة السياحية في الدولة”.

ارتفع عدد ليالي الإشغال الفندقي إلى 56 مليون ليلة بنسبة نمو 7,3%، مع متوسط إقامة 3,5 ليالٍ، مع وجود 1243 منشأة فندقية في الدولة تضم أكثر من 216 ألف غرفة.

