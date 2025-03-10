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ألمانيا تحث الإدارة السورية على منع العنف ومحاسبة مرتكبيه

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برلين (رويترز) – حثت وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين الحكومة الانتقالية في سوريا على منع وقوع المزيد من أعمال العنف والتحقيق في الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة.

وقال متحدث باسم الوزارة “نندد باندلاع أعمال عنف في مناطق طرطوس واللاذقية وحمص بسوريا… ونحث بشكل عاجل كل الأطراف على إنهاء هذا العنف”.

وتشير تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الاشتباكات بين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الإدارة الجديدة في مناطق ساحلية بسوريا أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية