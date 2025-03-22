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ألمانيا تغلق سفارتها مؤقتا في جنوب السودان وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية

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برلين (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الألمانية يوم السبت إن برلين أغلقت مؤقتا سفارتها في جوبا عاصمة جنوب السودان بسبب تزايد التوتر الذي يدفع الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلى شفا حرب أهلية.

وأقال رئيس جنوب السودان سلفا كير الأسبوع الماضي حاكم ولاية أعالي النيل حيث تتصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة عرقية يتهمها بالتحالف مع منافسه ونائبه الأول ريك مشار.

وأدى تصاعد المواجهة إلى تأجيج المخاوف من أن تنزلق أحدث دولة في العالم إلى الصراع مرة أخرى بعد نحو سبع سنوات من خروجها من حرب أهلية أسفرت عن مقتل مئات الألوف.

وكتبت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني “بعد سلام هش استمر لسنوات، أصبح جنوب السودان مجددا على شفا الحرب الأهلية”.

وأضافت “الرئيس كير ونائبه مشار يُغرقان البلاد في دوامة من العنف. تقع على عاتقهما مسؤولية إنهاء هذا العنف العبثي وتنفيذ اتفاق السلام”.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان نيكولاس هايسوم إنه يشعر بالقلق من أن البلاد “على شفا العودة إلى الحرب الأهلية”.

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