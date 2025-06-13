أمريكا أخطرت حلفاء في الشرق الأوسط بهجوم إسرائيل على إيران قبل وقوعه

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من أرام روستون وحميرة باموق وميشيل نيكولز

واشنطن (رويترز) – قالت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الجمعة إن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت عددا من الحلفاء الإقليميين في الشرق الأوسط بالهجوم الإسرائيلي على إيران قبل ساعات من تنفيذه.

وفي مذكرة دبلوماسية أُرسلت بعد ظهر يوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهجوم الإسرائيلي سيقع في وقت متأخر من اليوم نفسه. وكانت قطر من الدول التي تلقت الإخطارات.

وجاء في المذكرة أن واشنطن لم تشارك في العملية الإسرائيلية ولم تقدم أي دعم، مضيفة أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا جدا بشأن رغبته في السلام في المنطقة، لكنه في الوقت نفسه عازم على عدم السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عندما سئل عن الإخطارات المرسلة إلى الحلفاء “نحن لا نعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة”.

وشنت إسرائيل سلسلة من الهجمات على أنحاء إيران يوم الجمعة، وقالت إنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ وقتلت قادة عسكريين في عملية قد تكون طويلة الأمد لمنع طهران من تصنيع سلاح نووي.

والتحذير هو أوضح دليل على أن واشنطن كانت على علم بخطط إسرائيل حتى مع تأكيدها أنها لم تشارك في الهجوم وأنه كان عملا “أحادي الجانب” من إسرائيل.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع رويترز يوم الجمعة إنه وأعضاء فريقه كانوا يعرفون كل شيء عن خطة الهجوم الإسرائيلي، وإنه أنذر طهران بأن عليها إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.