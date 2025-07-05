أمريكا تتهم حماس في هجوم أصاب 2 من رعاياها في غزة

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من ألكسندر كورنويل وشارلوت جرينفيلد

القدس (رويترز) – ‭ أنحت الولايات المتحدة يوم السبت بالمسؤولية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في هجوم أدى إلى إصابة اثنين من موظفي الإغاثة الأمريكيين بمؤسسة غزة الإنسانية في موقع لتوزيع الأغذية بقطاع غزة.

وقالت المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في بيان إن الأمريكيين المصابين يتلقيان العلاج الطبي وحالتهما مستقرة بجروح لا تهدد حياتهما.

وأضافت المؤسسة أن “الهجوم الذي تشير المعلومات الأولية إلى أن مهاجمين ألقيا قنبلتين يدويتين على الأمريكيين وقع في ختام عملية توزيع ناجحة تلقى خلالها الآلاف من سكان غزة الطعام بأمان”.

وحمّلت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية “إرهابيي حماس” المسؤولية في الهجوم.

وقالت في منشور على منصة إكس “يكشف هذا العمل العنيف ضد الأشخاص الذين يجلبون الإغاثة لسكان غزة فساد حماس”.

وأضافت “أسهمت مؤسسة غزة الإنسانية بأكثر من 62 مليون وجبة، لا شيء سيوقف موظفي الإغاثة الشجعان هؤلاء. نصلي من أجل الشفاء العاجل للجرحى الأمريكيين”.

واتهم الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق ما وصفها بأنها “منظمات إرهابية” بتخريب عملية توزيع المساعدات في غزة.

ويعمل مع مؤسسة غزة الإنسانية متعاقدون عسكريون أمريكيون من القطاع الخاص مكلفون بتأمين مواقعها. وكانت المؤسسة بدأت توزيع المساعدات في قطاع غزة في مايو أيار.

وتشهد غزة تصعيدا في العنف مع استمرار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وذكرت حماس يوم الجمعة أنها ردت بشكل إيجابي على الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأنها مستعدة للدخول في محادثات. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.