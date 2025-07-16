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أمريكا تدين بشدة هجمات المسيرات على حقول نفط في كردستان العراق

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واشنطن (رويترز) – أدانت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت حقول النفط في إقليم كردستان العراق في الآونة الأخيرة.

كانت مصادر أمنية قد قالت لرويترز في وقت سابق من يوم الأربعاء إن حقل نفط تديره شركة هانت أويل الأمريكية أصبح أحدث المواقع المتضررة من سلسلة هجمات في الأيام القليلة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس “هذه الضربات تستهدف شركات دولية تعمل مع العراق للاستثمار في مستقبله”، واصفة الهجمات بأنها تعرض استقرار العراق ومستقبله الاقتصادي للخطر.

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