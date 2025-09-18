The Swiss voice in the world since 1935
أمريكا تستخدم الفيتو للمرة السادسة في الأمم المتحدة بشأن حرب غزة

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) يوم الخميس لإسقاط مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي كان سيطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة ويطالب إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وكان المشروع، الذي صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون من إجمالي 15 عضوا في المجلس، يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وغيرها من الفصائل.

وحصل المشروع على دعم 14 عضوا.

وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة العامين بين إسرائيل وحماس.

وقالت سفيرة الدنمرك لدى الأمم المتحدة كريستينا ماركوس لاسن للمجلس قبل التصويت “المجاعة في غزة لم تعد متوقعة… بل مؤكدة”.

وأضافت “توسع إسرائيل في هذه الأثناء عمليتها العسكرية بمدينة غزة معمقة بذلك معاناة المدنيين. هذا الوضع الكارثي، وهذا الفشل الإغاثي والإنساني، هو ما دفعنا إلى التحرك اليوم”.

* أمريكا تحمي إسرائيل

دأبت الولايات المتحدة على حماية حليفتها إسرائيل في الأمم المتحدة. ولكن في خطوة نادرة الأسبوع الماضي، دعمت بيانا لمجلس الأمن ندد بالهجوم على قطر في الآونة الأخيرة غير أن نص البيان لم يشر إلى مسؤولية إسرائيل عن هذا الهجوم

وعكست هذه الخطوة موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجوم الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من أصدر الأوامر بتنفيذه. ومع ذلك، أظهر الفيتو الأمريكي يوم الخميس أن واشنطن، وبعد أسبوع واحد فقط، لا تزال توفر حماية دبلوماسية راسخة لإسرائيل.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية مورجان أورتاجوس للمجلس قبل التصويت “حماس مسؤولة عن بدء هذه الحرب واستمرارها. وقد قبلت إسرائيل البنود المقترحة لإنهاء الحرب، لكن حماس لا تزال ترفضها. يمكن أن تنتهي هذه الحرب اليوم إذا حررت حماس الرهائن وألقت سلاحها”.

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين يوم الخميس إن إسرائيل لم تكن سعيدة ببيان مجلس الأمن بشأن الضربة على قطر. وأضاف “لكنني أعتقد، بشكل عام، أن مستوى التعاون مع الولايات المتحدة مرتفع للغاية لدرجة أننا قبلنا بذلك”.

وذكر دانون أنه بعد أن يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، سيتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب في 29 سبتمبر أيلول. وسبق أن قال نتنياهو هذا الشهر إنه تلقى دعوة من ترامب لزيارة البيت الأبيض.

ومن المقرر أيضا أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا رفيع المستوى بشأن غزة يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع وجود زعماء العالم في نيويورك.

وقالت سلطات الصحة في غزة يوم الأربعاء إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس تجاوز 65 ألفا.

واندلعت الحرب بعد الهجمات التي شنتها حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والتي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنها تسببت في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين.

(إعداد مروة غريب ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

