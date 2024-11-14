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أمريكا تستهدف شركة سورية بعقوبات لارتباطها بتمويل الحرس الثوري والحوثيين

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واشنطن (رويترز) – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات يوم الخميس على شركات وأفراد وسفن ذات صلة بشركة القاطرجي السورية التي تقول واشنطن إنها تمول فيلق القدس الإيراني وجماعة الحوثي اليمنية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشركة السورية مسؤولة عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين عن طريق بيع نفط إيراني إلى سوريا والصين.

وقال برادلي سميث المسؤول بالوزارة “تزيد إيران من اعتمادها على شركاء أعمال رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة من الوكلاء الإرهابيين في أنحاء المنطقة”.

وقالت الخزانة إن القاطرجي خاضعة بالفعل لعقوبات بسبب دورها في تسهيل بيع الوقود بين النظام السوري الحاكم وتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد. وأضافت أن العقوبات المفروضة يوم الخميس استهدفت نحو 26 شركة وفردا وسفينة على صلة بالشركة السورية.

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