أمريكا تعتزم بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار

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(رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم بيع أسلحة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 7.4 مليار دولار تشمل صواريخ وذخائر وسط وقف إطلاق نار هش في قطاع غزة.

وقال مسؤولان أمريكيان في يناير كانون الثاني إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أخطرت الكونجرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.

وتعهد ترامب بدعم إسرائيل، وفي إعلان مفاجئ في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي إنه يتوقع أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.

وقال البنتاجون يوم الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على حزمة بقيمة 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينج.

وأعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.

وتحتاج مبيعات الأسلحة إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ.