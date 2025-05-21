أمريكا تقبل طائرة فاخرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية لترامب

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من فيل ستيوارت وديفيد شيباردسون

(رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قبلت طائرة بوينج فاخرة من طراز 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتجهيزها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة (إير فورس وان).

وأعلن البنتاجون أن وزير الدفاع بيت هيجسيث قبل الطائرة لاستخدامها طائرة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل إن وزارة الدفاع “ستعمل على ضمان مراعاة التدابير الأمنية المناسبة ومتطلبات المهام الوظيفية”.

وشكك خبراء قانون في إمكان قبول مثل هذه الهدية في سياق مجموعة القوانين المتعلقة بالهدايا المقدمة من الحكومات الأجنبية والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والنفوذ غير المشروع، كما سعى منتمون للحزب الديمقراطي إلى عرقلة تسليمها.

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ “اليوم يوم أسود في التاريخ: فقد قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رسميا أكبر رشوة من حكومة أجنبية في تاريخ أمريكا”.

وأضاف “هذا الإجراء غير المسبوق وصمة عار في جبين الرئاسة، ولا يمكن أن يمر دون رد”.

وقللت قطر من شأن المخاوف التي أثيرت حول اتفاق هذه الطائرة في حين تجاهل ترامب المخاوف الأخلاقية ذات الصلة قائلا إنه سيكون من “الغباء” عدم قبولها.

ويصل سعر الطائرة الجديدة من مثل هذا الطراز إلى 400 مليون دولار وفقا لقوائم الأسعار، لكن محللين لدى سيريوم قالوا إن سعر طائرة 747-8 مستعملة قد يصل لربع هذا المبلغ.

وقال خبراء إن تحديث الطائرة الفاخرة التي يبلغ عمرها 13 عاما والتي قدمتها الأسرة الحاكمة في قطر سيتطلب تحسينات أمنية كبيرة وتعديلات بمنظومة الاتصالات بها لمنع التنصت عليها وإكسابها القدرة على التصدي لصواريخ قادمة، وهو ما قد يكلف مئات الملايين من الدولارات.

وقالت السناتور مازي هيرونو والسناتور تامي داكوورث، وهما ديمقراطيتان، يوم الثلاثاء إن تحديث الطائرة قد يكلف أكثر من مليار دولار وقد يثير مخاطر أمنية جسيمة.

وذكرت داكوورث أن الولايات المتحدة لديها طائرتان رئاسيتان قادرتان على العمل بشكل كامل، وليست بحاجة إلى تحديث الطائرة القطرية.

وقال مسؤول القوات الجوية تروي مينك في جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء “أي طائرة مدنية ستحتاج إلى تعديلات كبيرة… وسنحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطائرة”.

وأضاف أن القوات الجوية تلقت توجيهات بالبدء في التخطيط لإجراء تعديلات على الطائرة.

ولم يعلن البنتاجون عن تكلفة هذه التعديلات أو المدة التي تتطلبها.

وقد تكون التكاليف كبيرة بالنظر إلى أن الكلفة الحالية لإنتاج بوينج طائرتين جديدتين لتكونا (إير فورس وان) تتجاوز خمسة مليارات دولار.

وعلى مدى العقد الماضي واجه برنامج (إير فورس وان) تأخيرات متتالية، ومن المقرر تسليم طائرتين جديدتين 747-8 في 2027، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد سابقا.

وفازت بوينج في 2018 بعقد قيمته 3.9 مليارات دولار لتصنيع الطائرتين لاستخدام الرئيس الأمريكي لكن التكاليف صارت أعلى. وقالت بوينج إنها أنفقت 2.4 مليار دولار حتى الآن في هذا المشروع.

وقام ترامب بجولة تفقدية لطائرة بوينج القطرية في فبراير شباط في مطار فلوريدا. وذكرت شبكة (سي.إن.إن) هذا الأسبوع أن إدارة ترامب تواصلت مع قطر أولا للاستفسار عن الحصول على طائرة بوينج 747 يمكن استخدامها كطائرة رئاسية، بينما يقول ترامب إن قطر تواصلت معه وعرضت عليه الطائرة “كهدية”.

وقال السناتور ديك دوربين يوم الأربعاء إن الطائرة القطرية موجودة حاليا في سان أنطونيو بتكساس.