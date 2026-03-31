أمريكا تقول حسم الحرب اقترب وطهران تهدد شركات أمريكية

واشنطن/القدس/القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الثلاثاء إن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في الحرب على إيران، محذرا طهران من تصاعد الصراع ما لم تتوصل إلى اتفاق.

ورد الحرس الثوري الإيراني بتوجيه تهديد جديد، قائلا إنه سيستهدف شركات أمريكية بالمنطقة ردا على الهجمات التي تتعرض لها إيران وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء. وأورد قائمة من 18 شركة تشمل مايكروسوفت وجوجل وأبل وإنتل وإنترناشونال بيزنس ماشينز (آي.بي.إم) وتسلا وبوينج.

وقال هيجسيث، الذي زار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استعداد للتوصل إلى اتفاق، وإن المحادثات مستمرة وتكتسب زخما، لكن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحرب إذا لم تمتثل إيران.

وأضاف هيجسيث في واشنطن “خياراتنا أكثر من خيارتهم… في شهر واحد فقط، وضعنا الشروط، وستكون الأيام القادمة حاسمة.. إيران تدرك ذلك، ولا تملك تقريبا أي قدرة عسكرية على فعل أي شيء حيال ذلك”.

وردا على التهديد الموجه لمصالح الشركات الأمريكية، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الجيش الأمريكي “مستعد لصد أي هجمات”.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء قوله إنه يتلقى رسائل مباشرة من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لكنها ليست “مفاوضات”.

وأضاف أن الرسائل تتضمن تهديدات أو تبادل آراء يتم توصيلها عبر “أصدقاء”.

وامتد الصراع المستمر منذ شهر إلى أنحاء شتى بالشرق الأوسط، مما أدى إلى مقتل آلاف وتعطيل إمدادات الطاقة وتهديد الاقتصاد العالمي بالانهيار.

وهدد ترامب أمس الاثنين بتدمير محطات الطاقة الإيرانية ما لم توافق على إبرام اتفاق سلام ومعاودة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحنات النفط العالمية، والذي جعلته طهران في حكم المغلق.

وانتقد ترامب اليوم الثلاثاء الدول التي لم تساعد الولايات المتحدة في جهودها الحربية، مثل بريطانيا. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه ردا على النقص العالمي في الوقود، يجب على هذه الدول شراء الطاقة من الولايات المتحدة أو التحلي “ببعض الشجاعة المتأخرة، والذهاب إلى المضيق والاستيلاء عليه ببساطة”.

وقالت مصادر إن فرنسا وإيطاليا عارضتا بعض العمليات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية، مما يسلط الضوء على انقسامات بين حلفاء شمال الأطلسي جراء الحرب.

وحث البابا ليو ترامب اليوم الثلاثاء على البحث عن “مخرج” من الحرب، في نداء مباشر غير معتاد من البابا إلى الرئيس.

وذكر البابا ليو للصحفيين خارج مقر إقامته بالقرب من روما “آمل أنه يبحث عن طريقة لتقليل حجم العنف”.

* ارتفاع أسعار النفط

وجهت إيران أمس الاثنين ضربة لناقلة نفط محملة بالكامل قبالة دبي مما تسبب في اشتغال النيران. وتم السيطرة على الحريق لاحقا.

وهذا أحدث هجوم تشنه إيران على سفن تجارية في الخليج أو مضيق هرمز منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير شباط.

وارتفعت أسعار النفط الخام مرة أخرى لفترة وجيزة بعد الهجوم على الناقلة. ودفعت الإمدادات العالمية المحدودة عقود خام برنت الآجلة إلى ارتفاع قياسي بنسبة 64 بالمئة في مارس آذار لتصل إلى حوالي 118 دولارا.

وبدأ الارتفاع في أسعار النفط والوقود يؤثر سلبا على الموارد المالية للأسر الأمريكية وأثار قلقا لترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

وأشارت بيانات خدمة تتبع أسعار الطاقة (جازبادي) إلى تجاوز متوسط سعر التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة أربعة دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات أمس الاثنين.

وانخفض خام برنت عند التسوية تسليم يونيو حزيران اليوم الثلاثاء 3.42 دولار عند 103.97 دولار للبرميل في أعقاب تقارير إعلامية غير مؤكدة نقلت عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله إن بلاده مستعدة لإنهاء الحرب، بشرط تقديم بعض الضمانات.

واختتمت وول ستريت تعاملاتها على ارتفاع كبير وسط تكهنات باحتمال تهدئة الصراع. وارتفعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الاثنين أن ترامب أبلغ مساعديه أنه مستعد لإنهاء الحملة حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير.

*محاولات دولية للوساطة

قال رئيس هيئة الأركان ⁠الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين للصحفيين في واشنطن إن الولايات المتحدة تواصل إضعاف وتدمير قدرات إيران.

وأضاف أن الجيش الأمريكي يواصل استهداف مواقع رئيسية للتصنيع والبحث ، وأنه دمر أكثر من 150 سفينة حربية إيرانية. وقال هيجسيث إن الهجمات الأمريكية تتسبب في هروب جماعي للجنود من الخدمة في الجيش في إيران.

ومع غياب بوادر على التهدئة، تسعى باكستان للتوسط لإنهاء الحرب. ودعا وزيرا خارجية الصين وباكستان اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحثا على عقد محادثات سلام في أسرع وقت ممكن بعد أن عقدا اجتماعا في بكين.

وأبقت إيران على تحديها رغم الهجمات الأمريكية والإسرائيلية المكثفة طوال شهر.

* هجمات جديدة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه نفذ سلسلة من الهجمات استهدفت 20 موقعا لتصنيع الأسلحة وموقعا للأبحاث والتطوير في إيران.

ويستمر اتساع نطاق الصراع إذ دخل الحوثيون اليمنيون الموالون لإيران الحرب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، وذكرت تركيا أمس أن صاروخا باليستيا أطلق من إيران دخل المجال الجوي التركي قبل إسقاطه.

وجددت الحرب الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في حين أطلقت إيران، التي تشهد أكبر عدد من الضحايا في الحرب، النار على أهداف في دول الخليج العربية، حيث توجد قواعد عسكرية أمريكية.

(إعداد علي خفاجي ورحاب علاء وحاتم علي وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)