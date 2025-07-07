أمريكا تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية

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واشنطن (رويترز) – أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية نُشرت يوم الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية، وذلك في خطوة كبيرة ضمن مساعي واشنطن تخفيف العقوبات عن سوريا.

وتحمل المذكرة تاريخ 23 يونيو حزيران وهي صادرة عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نسخة أولية من السجل الاتحادي ومن المقرر أن تنشر رسميا يوم الثلاثاء.

وشنت هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع قبل توليه الرئاسة هجوما مباغتا في ديسمبر كانون الأول بمعاونة فصائل أخرى من المعارضة أطاحت خلاله بالرئيس السوري السابق بشار الأسد. وعبر الشرع عن رغبته في بناء سوريا ديمقراطية لا تقصي أحدا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما وقع ترامب قبل أسبوع أمرا تنفيذيا ينهي برنامج العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا لوقف عزلها عن النظام المالي العالمي وتنفيذ تعهد الولايات المتحدة بمساعدتها في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وكتب روبيو في المذكرة “بعد التشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، أُلغي تصنيف جبهة النصرة، المعروفة أيضا باسم هيئة تحرير الشام (وأسماء أخرى)، منظمة إرهابية أجنبية”.

كانت هيئة تحرير الشام تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة حينما كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا.

وقطعت هيئة تحرير الشام علاقاتها مع القاعدة في 2016.

وقالت وزارة الخارجية السورية لرويترز إن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يُعد خطوة إيجابية نحو تصحيح مسار كان يعوق التواصل البنّاء في السابق.

وأضافت الوزارة في بيان مكتوب أن سوريا تأمل في أن تُسهم هذه الخطوة في رفع القيود المتبقية التي لا تزال تؤثر على المؤسسات والمسؤولين في سوريا، وأن تفتح الباب أمام نهج عقلاني قائم على السيادة في التعاون الدولي.

وذكرت الوزارة أن الشرع يعتزم حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول. ولا يزال مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على كل من هيئة تحرير الشام والشرع نفسه، والتي تتطلب قرارا من المجلس لرفعها.

والتقى الشرع بالرئيس الأمريكي في الرياض في مايو أيار حين أعلن ترامب بشكل مفاجئ أنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا مما دفع واشنطن إلى تخفيف العقوبات ضد سوريا بشكل كبير.