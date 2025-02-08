أميركيون من أصول عربية ثابتون في دعم ترامب بالرغم من مخططاته لغزة

afp_tickers

5دقائق

في ديربورن حيث يعيش أميركيون كثر من أصول عربية، تؤكد سمراء لقمان أنها “غير نادمة” على التصويت لدونالد ترامب تعبيرا عن معارضتها لجو بايدن بسبب دعمه لإسرائيل، بالرغم من خطّة الرئيس الأميركي الجديد لقطاع غزة التي أثارت ذهول العالم أجمع.

وعلى غرار هذه الناشطة البالغة 42 عاما، كثيرون هم الناخبون من هذه المدينة الواقعة في ميشيغن الذين اختاروا التصويت للملياردير الجمهوري للإعراب عن سخطهم حيال الديموقراطيين المتّهمين بتأييد الحرب المدّمرة التي شنّتها إسرائيل في القطاع ردّا على هجوم حماس غير المسبوق داخل أراضيها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي هذا المعقل الديموقراطي السابق، نال دونالد ترامب 42,5 % من الأصوات في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية، متقدّما على كامالا هاريس (36,3 %) ومرشّحة الخضر جيل ستاين التي حقّقت في المدينة نتيجة (18,3 %)هي أعلى بكثير مما حقّقته على المستوى الوطني.

وتقول سمراء لقمان إنه منذ فوز دونالد ترامب “شهدنا على مسيرة العودة الكبيرة”، في إشارة إلى تدفّق حشود النازحين الفلسطينيين بالآلاف للعودة إلى ديارهم سيرا وسط الركام والخراب بعد اتفاق الهدنة.

وهي تقرّ “يخالجني شعور أعجز عن وصفه”.

ولقمان واثقة من أن دونالد ترامب هو الذي جعل وقف إطلاق النار في غزة ممكنا عشية تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير.

– “فلسطين خطّ أحمر” –

لكنّها، كغيرها من الناخبين، تشدّد على أنها لم تعط ترامب شيكا على بياض بتصويتها لصالحه لمعاقبة الحزب الديموقراطي. وتقول إن “كثيرين ممن صوّتوا للحزب الجمهوري غصبا عنهم هم اليوم منفتحون على أيّ من الحزبين”.

وكثيرون هم الذين يرفضون رفضا قاطعا مقترح الرئيس الأميركي إخلاء غزة من سكانها لتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، على حدّ تعبيره.

وقد أثار هذا المقترح استهجانا واسعا في أنحاء العالم، لكن اليمين الإسرائيلي رحب به بحرارة.

وتؤكد سيّدة الأعمال فاي نمر (39 عاما) التي خسرت أقارب في القصف الإسرائيلي على لبنان، إن خطّة ترامب مرفوضة. وهي تؤكّد “فلسطين خطّ أحمر لنا”.

ورغم تصريحات دونالد ترامب النارية، لا يزال سكان ديربورن ممتعضين مما يعتبرونه تقاعسا من جانب جو بايدن عن الضغط أكثر على إسرائيل لوقف القتال في قطاع غزة.

وقد التقى مسؤولون عن الجالية العربية بمسؤولين ديموقراطيين وجمهوريين قبل البتّ في دعم دونالد ترامب الذي زار ديربورن خلافا لكامالا هاريس.

– “فرضية” –

وشاركت فاي نمر في تنظيم مأدبة غداء على شرف دونالد ترامب في مطعم في ديربورن. وهي تقول إنه تعهّد دعم مسار السلام وحلّ الدولتين. ولا تخفي “التفاؤل الكبير” الذي ينتابها إزاء قدرة قطب العقارات السابق على التفاوض للإيفاء بوعوده بالرغم من التدابير الأولى التي أخذها والتي تحابي إلى حدّ بعيد الدولة العبرية.

واحتفل بشارة بحبح هو أيضا بفوز الملياردير الجمهوري. ويقول رئيس مجموعة “الأميركيون العرب من أجل السلام” إن “الرئيس يريد سلاما للشرق الأوسط يرضي كلّ الأطراف”.

وهو يرى أن ترامب أطلق هذه الفكرة “كفرضية” وليس كمشروع “واقعي”.

أما رؤساء البلديات الذين دعموا ترامب، فإن صمتهم هو خير دليل على حرجهم، بحسب أسامة السبلاني الذي يعمل في الصحافة المحلية.

وهو يقول “سوف يساءلون من ناخبيهم. وقد أتى ترامب إلى هنا وكذب، زاعما +نشر السلام والمحبّة في المنطقة والعالم+. وفور وصوله، أراد كندا وغرينلاند وغزة”.

ويرفض أسامة السبلاني إلقاء اللوم على من صوّت لترامب، معتبرا أن الديموقراطيين عليهم أن يلوموا أنفسهم.

عا/م ن/غ ر