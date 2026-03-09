The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أمير الكويت: نتعرض لاعتداء من دولة جارة لم نسمح باستخدام أراضينا ضدها

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(لتصحيح خطأ طباعي بالعنوان)

الكويت 9 مارس آذار (رويترز) – قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين إن بلاده تتعرض لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة “نعدها صديقة لم نسمح باستخدام أرضينا أو أجوائنا أو سواحلنا في أي عمل عسكري ضدها”.

وأضاف أمير الكويت في كلمة بثها التلفزيون أن “أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ وأي مساس بسيادة دولة فيها هو مساس بأمننا الجماعي”.

وأكد أن دولة الكويت تؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها ردا على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع الاعتداء وبما يتفق مع القانون الدولي.

( تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية