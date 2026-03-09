أمير الكويت: نتعرض لاعتداء من دولة جارة لم نسمح باستخدام أراضينا ضدها

الكويت 9 مارس آذار (رويترز) – قال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين إن بلاده تتعرض لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة “نعدها صديقة لم نسمح باستخدام أرضينا أو أجوائنا أو سواحلنا في أي عمل عسكري ضدها”.

وأضاف أمير الكويت في كلمة بثها التلفزيون أن “أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ وأي مساس بسيادة دولة فيها هو مساس بأمننا الجماعي”.

وأكد أن دولة الكويت تؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها ردا على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع الاعتداء وبما يتفق مع القانون الدولي.

( تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي – تحرير معاذ عبدالعزيز)