أمير قطر يستقبل وفدا من حماس لبحث وقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة (رويترز) – قال الديوان الأميري القطري يوم الاثنين إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وفدا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقيادة المسؤول الكبير في الحركة خليل الحية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وسط آمال في قرب التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الديوان الأميري “جرى خلال المقابلة، استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع”.