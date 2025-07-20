أنباء عن هدوء في السويداء والحكومة السورية تؤكد صمود وقف إطلاق النار

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دمشق (رويترز) – ذكر سكان في السويداء بسوريا أن الهدوء ساد يوم الأحد بعد إعلان الحكومة التي يقودها إسلاميون انسحاب مسلحين من العشائر البدوية من المدينة ذات الغالبية الدرزية ومع تكثيف الولايات المتحدة دعواتها لوقف الاشتباكات التي استمرت لأيام.

ومع سقوط مئات القتلى، شكلت مواجهات السويداء اختبارا صعبا للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع. كما دفعت تلك الأحداث إسرائيل إلى شن غارات جوية الأسبوع الماضي معلنة دعمها للدروز. واستمرت الاشتباكات يوم السبت رغم دعوة لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب يوم الأحد “نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة (السويداء) بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة”.

وأظهرت صور لرويترز قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية منتشرة في منطقة قرب المدينة وأغلقت طريقا أمام تجمع من أفراد العشائر.

وأعلنت وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت انسحاب مسلحي العشائر البدوية.

ووصف كنان عزام، وهو طبيب أسنان، الوضع صباح يوم الأحد بأنه هدوء يشوبه التوتر، لكنه قال لرويترز إن السكان ما زالوا يعانون من نقص المياه والكهرباء.

وأضاف في اتصال هاتفي أن المستشفيات خارج الخدمة، ولا يزال هناك الكثير من القتلى والجرحى.

وقال رائد خزعل، وهو أحد سكان السويداء، في رسالة صوتية إلى رويترز من داخل السويداء إن المدينة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية.

وأضاف “الوضع في السويداء، الحياة متوقفة تماما… الوضع الإنساني صعب جدا. بيوت مدمرة. المشفى الوطني، الوضع سيء جدا، بحاجة لمساعدات عاجلة. رائحة الجثث تتناثر في المشفى الوطني. عنا اليوم مساعدة من فريق الهلال الأحمر. رح نحاول ننقل الجثث ونأمن لهم برادات لحتى يتم التعرف عليهم ودفنهم”.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن قافلة مساعدات أرسلتها الحكومة إلى المدينة مُنعت من الدخول بينما سُمح بدخول المساعدات التي نظمها الهلال الأحمر السوري.

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة قوله “وصول الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى دمشق بعد رفض دخولها إلى محافظة السويداء، والسماح بدخول الهلال الأحمر العربي السوري فقط”.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن الفصائل المحلية في السويداء أعادت القافلة الحكومية.

والدروز أقلية صغيرة لكنها مؤثرة، ولهم وجود في سوريا وإسرائيل ولبنان وتعتبر فرعا من الشيعة. ويعتبر بعض السنة المتشددين معتقداتهم كفرا.

وبدأ القتال قبل أسبوع باشتباكات بين البدو ومسلحين من الدروز. وأرسلت دمشق بعد ذلك قوات لوقف تلك الاشتباكات، لكنها اتهمت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق الدروز.

وروى سكان في السويداء عن عمليات إطلاق نار على أصدقائهم وجيرانهم من مسافة قريبة داخل منازلهم أو في الشوارع على يد قوات سورية عرفت بزيها وشارتها.

وتعهد الشرع في خطاب ألقاه يوم الخميس بحماية حقوق الدروز ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم وحمل ما وصفها بالجماعات الخارجة عن القانون مسؤولية أعمال العنف.

ورغم أن الشرع حصل على دعم الولايات المتحدة منذ اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في مايو أيار الماضي، فقد سلطت أعمال العنف الضوء على التحدي الذي يواجهه في إعادة توحيد البلد المنقسم بعد صراع دام 14 عاما.

وقال توم بيريك المبعوث الأمريكي إلى سوريا “الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض تنال من سلطة الحكومة وتعرقل أي مظهر من مظاهر النظام”.

وأضاف عبر منصة إكس “يجب على جميع الفصائل إلقاء أسلحتها فورا ووقف الأعمال القتالية والتخلي عن دوامة الثأر. تقف سوريا عند منعطف حرج. يجب أن يسود السلام والحوار… الآن”.