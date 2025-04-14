أوبك تخفض توقعاتها لزيادة الطلب على النفط في 2025 جراء رسوم ترامب الجمركية

afp_tickers

2دقائق

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الاثنين بشكل طفيف توقعاتها لزيادة الطلب خلال العام 2025، معللة ذلك بتداعيات التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد العالمي.

وأفادت المنظمة في تقريرها الشهري بأنها تتوقع نمو الطلب على النفط خلال السنة الجارية بمقدار 1,3 مليون برميل يوميا، في حين كانت توقعاتها السابقة تقدر ارتفاعه بـ1,4 مليون برميل.

وأشارت المنظمة الى أن “التعديل الطفيف” يعود بالدرجة الأولى الى بيانات الربع الأول من هذا العام و”التأثير المتوقع على الطلب على النفط نظرا الى التعرفات الجمركية الأميركية التي أعلِنت أخيرا”.

وبموجب التقديرات الجديدة، تتوقع أوبك بأن يبلغ الطلب على النفط خلال السنة 105.05 ملايين برميل يوميا.

الى ذلك، خفضت المنظمة بشكل طفيف أيضا توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنة الجارية الى 3 في المئة.

وأوضحت “أظهر الاقتصاد العالمي نسق نمو ثابتا في مطلع السنة، لكن المسار على المدى القصير بات الآن رهن زيادة انعدام اليقين نظرا الى الديناميات الأخيرة المرتبطة بالتعرفات”.

وانخفض سعر النفط الأسبوع الماضي الى ما دون 60 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام، في ظل المخاوف من تداعيات رسوم ترامب. لكن الأسعار ارتفعت الاثنين، مع تسجيل سعر نفط برنت زيادة قدرها 1,3 في المئة، ليبلغ 65,62 دولارا للبرميل.

نغ/كام/ص ك