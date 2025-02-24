أوروبا وإسرائيل تستأنفان مباحثاتهما مع التركيز على مستقبل غزة

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من لي لي باير

بروكسل (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إنه لا يريد أن تكون العلاقات مع أوروبا “رهينة” لوجهات النظر إزاء الصراع مع الفلسطينيين، في الوقت الذي استأنفت فيه إسرائيل حوارا يشوبه التوتر مع الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في غزة.

وأجرى ساعر محادثات مع كبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل، حيث يدرس التكتل القيام بدور في إعادة الإعمار في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم الشهر الماضي.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي عقب المناقشات “لا ينبغي أن تكون العلاقات الإسرائيلية الأوروبية رهينة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وترأس ساعر الجانب الإسرائيلي في اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مع مسؤولة السياسة الخارجية بالتكتل كايا كالاس، في أول اجتماع من نوعه منذ عام 2022.

ووصفت كالاس الجلسة بأنها “صريحة”، وقالت في المؤتمر الصحفي المشترك “أنا سعيدة لأننا نستطيع القيام بذلك معكم”.

كما أوضحت كالاس مجموعة من المخاوف بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية.

وقالت “ندعو جميع الأطراف باستمرار، بما في ذلك إسرائيل، إلى احترام القانون الإنساني الدولي”، مضيفة أن أوروبا “لا يمكنها إخفاء قلقها بشأن الضفة الغربية” وتؤيد عودة الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم في غزة.

وذكرت كالاس أيضا أن من الضروري أن ينتقل وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة ثانية وأن الاتحاد الأوروبي سيدعم إعادة إعمار القطاع عندما يحين الأوان.

وكشفت الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، ورد إسرائيل عليها، عن انقسامات حادة داخل الاتحاد الأوروبي.

ففي حين نددت جميع الدول الأعضاء بهجمات حماس، دافع البعض بشدة عن حرب إسرائيل في غزة واستنكر آخرون الحملة العسكرية الإسرائيلية وما ألحقته من خسائر في صفوف المدنيين.