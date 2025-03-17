أوروبا وشركاؤها يتعهدون بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها

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بروكسل (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن دول التكتل وشركاءهم يتعهدون بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها.

وأضافت كالاس في منشور على إكس “تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها. سيكون هذا دعما لسوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيلبي الاحتياجات الملحة على أرض الواقع”.

وشهدت سوريا أعمال عنف واسعة النطاق خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن قالت السلطات السورية التي يقودها الإسلاميون إن قواتها تعرضت لهجوم من قبل مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.

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